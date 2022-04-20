США должны прекратить свою разрушительную политику для нормализации отношений с РФ – МИД

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила необходимость прекращения США вести разрушительную политику для нормализации отношений с Россией.

"Главное условие (для нормализации дипломатических отношений с Вашингтоном. – Прим. ред.) – прекращение США своей разрушительной политики как в отношении нашей страны, так и, хотелось бы, в принципе и в целом", – приводит РИА Новости слова Захаровой.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты пытаются угрозами заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям. Так он прокомментировал заявление американского госсекретаря Брайна Николса, что США ожидают от соседей по западному полушарию соблюдение санкций в отношении России, ее финансовых институтов и частных компаний, которые тесно связаны с правительством.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.