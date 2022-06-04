Москвичам рассказали о ходе благоустройства парка "Яуза"

Воздух в столице становится чище. Экология улучшается за счет благоустройства в том числе. В этом году в порядок приведут еще 66 парков и скверов.

Особые планы на огромный зеленый массив на северо-востоке столицы. Парк "Яуза" уже назвали уникальным экообъектом. Там будет детский городок с мини-копией реки, ландшафтный парк и множество прогулочных маршрутов.

О том, как проходят работы в парке, – в сюжете телеканала Москва 24.

