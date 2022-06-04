Выход №1 станции "Чистые пруды" будет закрыт из-за проведения парада ретротранспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В связи с проведением парада ретротранспорта будет закрыт выход №1 станции метро "Чистые пруды", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В департаменте рекомендовали пассажирам пользоваться выходом №2, а также станциями "Тургеневская" и "Сретенский бульвар".

Ранее сообщалось, что 4 июня на Чистопрудном бульваре пройдет парад ретротранспорта. В нем примут участие около 30 транспортных единиц. В 10:30 колонна ретротехники начнет движение от станции метро "Новокузнецкая" и к 11:00 прибудет на Чистопрудный бульвар. От Покровских Ворот до метро "Чистые пруды" ее возглавит конка, запряженная лошадьми.

Все желающие смогут рассмотреть технику до 17:00 на Чистопрудном бульваре. В параде будут участвовать трамвайные вагоны, такие как Ф (фонарный) 1908 года выпуска, поезд из вагонов КМ (коломенский моторный) и КП (коломенский прицепной) 1930-х годов, а также вагон МТВ-82 1948 года выпуска.

