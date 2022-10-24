Многофункциональный спорткластер появился в парке "Покровское-Стрешнево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

В парке "Покровское-Стрешнево" создали современный спортивный кластер площадью около 1,6 гектара, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В частности, на территории разместили скейт-парк площадью более 1,4 тысячи квадратных метров. По словам заместителя руководителя департамента капитального ремонта Сергея Мельникова, в ходе создания скейт-парка все деревья сохранили и сделали их частью пространства. Также обустроили площадку с многофункциональным тренировочным комплексом.

Кроме того, была создана площадка с многофункциональной рамой, скалодром размером 3,3 на 2,8 метра, шведские стенки, рукоходы длиной восемь метров, две боксерские груши и перекладины для крепления TRX. В парке появилась спортивно-игровая площадка для детей.

Помимо этого, в парке размещено три стола для игры в пинг-понг, площадки для стритбола и панна-футбола.

Ранее сообщалось, что четырехэтажный теннисный центр построят в районе Покровское-Стрешнево на Волоколамском шоссе, владении 71/17. Площадь спортивного комплекса составит 8,5 тысячи квадратных метров. В составе центра предусмотрены в том числе шесть теннисных кортов, зал настольного тенниса на восемь столов, а также два зала для сквоша.

Отмечалось, что новый теннисный центр сможет ежедневно принимать 94 занимающихся. В нем планируется проводить тренировки по теннису, сквошу, настольному теннису, силовой и общефизической подготовке и теннису для детей старше 10 лет.



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