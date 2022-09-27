Международную хоккейную академию имени Овечкина построят в Хорошёво-Мнёвниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Ледовый комплекс, который будет назван в честь хоккеиста Александра Овечкина, возведут на улице Нижние Мнёвники в районе Хорошёво-Мнёвники в рамках масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что земельный участок под строительство на пять лет передан в аренду ООО "Международная хоккейная академия имени Александра Овечкина".

"За это время в Хорошёво-Мнёвниках должно быть возведено здание ледовой арены площадью более 20 тысяч квадратных метров, а также комплекс временного проживания спортсменов с центром восстановления и реабилитации", – подчеркнул представитель мэрии.

Генеральный директор застройщика Международной хоккейной академии имени Александра Овечкина Роман Мирончик заявил, что цель проекта – сформировать "целостную многозадачную спортивную экосистему". Кроме того, комплекс создаст для столицы не менее 200 новых рабочих мест.

Работы будут проведены за счет инвестиционного капитала. Подходит к концу проектирование объекта, а непосредственно строительство начнется в 2022 году.

Накануне стало известно, что в столичном районе Хорошёво-Мнёвники выделили земельный участок под строительство Национального футбольного центра. Площадь будущей базы для национальных и молодежных сборных составит шесть гектаров.