В АТОР назвали сроки возвращения организованных туристов из Турции и Танзании

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) ожидает, что все организованные российские туристы из Турции и Танзании вернутся до 1 мая, заявила исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.

"По нашим оценкам, до 1 мая – в период с 15 апреля по 1 мая, две недели – это самый продолжительный период отдыха для наших туристов, что в Танзании, что в Турции, – в период до 1 мая все находящиеся там туристы будут вывезены", – приводит слова Ломидзе РИА Новости.

По ее словам, это несколько десятков тысяч человек в совокупности. В Танзании, по оценкам АТОР, около шести тысяч россиян, в Турции – свыше 50 тысяч граждан РФ.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за участившихся случаев заражения коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова, объявившая о таком решении, отметила, что это поможет сохранить здоровье большому количеству россиян.

Для купивших туры в Танзанию и Турцию Ростуризм опубликовал памятку. В частности, в ней указаны рекомендации для тех, кто уже находится в указанных странах или же планировал вылет в даты до официальной приостановки авиасообщения.

20 апреля сообщалось, что российские авиакомпании и турецкая Turkish Airlines до конца недели вывезут из Турции около 20 тысяч граждан РФ. График вывозных рейсов сформировали до 25 апреля. По информации авиакомпаний, до конца недели запланировано 76 рейсов. Ожидается, что примерно 16,3 тысячи человек вернутся домой.

