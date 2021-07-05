Основные конструкции строящейся станции метро "Лианозово" готовы наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Возведение основных конструкций станции "Лианозово" нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро завершено на 50%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на главу Стройкомплекса Андрея Бочкарева.

По его словам, строители параллельно сооружают перекрытия платформенного участка, вентиляционную камеру и основные конструкции кабельного канала.

Глава Стройкомплекса отметил, что "Лианозово" является колонной станцией мелкого заложения с платформой островного типа.

"У нее будет два подземных вестибюля, один примыкает к существующему подземному переходу, с выходами на обе стороны Дмитровского шоссе, а второй вестибюль через строящийся пешеходный переход под железнодорожными путями Савеловского направления объединит метро, МЦД-1 и наземный общественный транспорт, образовав новый ТПУ", – рассказал Бочкарев.

По словам гендиректора АО "Мосметрострой" Сергея Жукова, сооружение подземного перехода ко второму вестибюлю уже началось.

"Нами уже развернуты монолитные работы на строительстве подземного пешеходного выхода, который приведет пассажиров к одноименной станции железной дороги", – сказал он.

Предполагается, что станцию оформят в темно-сером и бежевом тонах. На станции расположатся две композиции авторства скульптора Виктора Корнеева под названием "Вкусный арбуз" и "Дети играют. Солнечный день".

Протяженность строящегося северного участка Люблинско-Дмитровской линии составляет 5,6 километра. На участке расположатся три станции: "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех".

Ранее сообщалось, что до 2024 года за пределами МКАД появятся восемь станций метро. Бочкарев рассказывал, что новые станции откроют на территории Новомосковского, Северо-Восточного и Западного округов столицы.

Глава департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что до 2024 года появятся станции "Новомосковская" Сокольнической линии, "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии, "Пыхтино" и "Внуково" Калининско-Солнцевской линии. Кроме того, откроются четыре станции Троицкой линии метро.

