В Хамовниках частично ограничат движение из-за киносъемок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участки нескольких улиц в столичном районе Хамовники перекроют в связи с проведением киносъемок. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Изменения вносятся на воскресенье, 11 июля.

Так, с 13:30 до 16:00 и с 21:00 до 22:59 закроют проезд на Малой Пироговской улице на участке от 1-го Архивного переулка до переулка Хользунова.

Кроме того, движение ограничат на участке улицы Россолимо от переулка Хользунова до Олсуфьевского переулка. Проезд закроют с 16:30 до 19:30, а затем с 23:00 воскресенья по 01:00 понедельника, 12 июля.

Движение машин будут ограничивать краткосрочно, отрезками до 3 минут.

Ранее в информационном центре транспортного комплекса Москвы сообщили о перекрытии улицы Летчика Спирина. Она располагается на севере столицы и будет недоступна для машин до 30 сентября в связи с дорожными работами.