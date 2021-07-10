Участок Сокольнической линии метро закроют с 17 июля по 8 августа

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

10:36

В Хамовниках частично ограничат движение из-за киносъемок

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участки нескольких улиц в столичном районе Хамовники перекроют в связи с проведением киносъемок. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Изменения вносятся на воскресенье, 11 июля.

Так, с 13:30 до 16:00 и с 21:00 до 22:59 закроют проезд на Малой Пироговской улице на участке от 1-го Архивного переулка до переулка Хользунова.

Кроме того, движение ограничат на участке улицы Россолимо от переулка Хользунова до Олсуфьевского переулка. Проезд закроют с 16:30 до 19:30, а затем с 23:00 воскресенья по 01:00 понедельника, 12 июля.

Движение машин будут ограничивать краткосрочно, отрезками до 3 минут.

Ранее в информационном центре транспортного комплекса Москвы сообщили о перекрытии улицы Летчика Спирина. Она располагается на севере столицы и будет недоступна для машин до 30 сентября в связи с дорожными работами.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать