Движение восстановили после ДТП на 41-м километре МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение удалось восстановить после аварии с участием семи автомобилей на 41-м километре МКАД. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

"Движение восстановлено", – подтвердили в Telegram-канале Дептранса.

ДТП случилось накануне на внутренней стороне автодороги по направлению к улице Академика Варги. В результате в районе аварии оказалось затруднено движение на 2,8 километра.

До этого авария произошла в Гагаринском тоннеле в Москве. Там легковушка врезалась в автомобиль для дорожных работ.

В результате случившегося пострадали три человека. При этом движение в районе аварии было ограничено по одной полосе из трех.