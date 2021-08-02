В Москве крановщик принял заказ у курьера, не спускаясь на землю

В Москве на Большой Очаковской улице крановщик принял у курьера заказ, не спускаясь на землю. Пакеты доставщик зацепил прямо за крюк, после чего они поднялись ввысь и попали по назначению.

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