Почти 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Москвы происходят задержки и отмены вылетов самолетов. Такую информацию предоставил сервис "Яндекс.Расписания".

По имеющимся данным, всего в трех аэропортах корректировки коснулись 36 рейсов.

Больше всего изменений в расписании произошло в аэропорту Домодедово. Там задержали 12 рейсов и еще 8 отменили.

В воздушной гавани Шереметьево известно о переносе времени вылета 9 самолетов. Кроме того, 5 лайнеров там не взлетят вовсе.

В свою очередь, во Внуково полностью отменили 2 авиарейса.

Причины корректировок расписания не уточняются.

Накануне в Москве отменили и задержали почти 40 авиарейсов. Сообщалось, что больше всего корректировок произошло в аэропорту Домодедово.

До этого почти 20 авиарейсов задержали и отменили в Москве. Такие данные были предоставлены столичными аэропортами.