Почти 40 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Задержки и отмены авиарейсов происходят в аэропортах Москвы. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

Утверждается, что всего изменения в расписании затронули почти 40 авиарейсов.

Больше всего корректировок произошло в Домодедово. Там задержали 19 рейсов, еще один взлет был отменен.

В воздушной гавани Внуково известно о переносе времени вылета 7 самолетов. Кроме того, два лайнера там не взлетят вовсе.

В аэропорту Шереметьево задержали пять рейсов и четыре отменили.

Причины изменений в расписании не сообщаются.

Ранее почти 20 авиарейсов задержали и отменили в Москве. Такие данные были предоставлены столичными аэропортами.

До этого изменения в расписании в Москве затронули почти 40 рейсов. Наибольшее количество изменений случилось в Домодедово. Там задержали 12 рейсов, при этом еще 5 отменили.