Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

00:55

Почти 40 авиарейсов задержали и отменили в Москве

транспорт город

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Задержки и отмены авиарейсов происходят в аэропортах Москвы. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

Утверждается, что всего изменения в расписании затронули почти 40 авиарейсов.

Больше всего корректировок произошло в Домодедово. Там задержали 19 рейсов, еще один взлет был отменен.

В воздушной гавани Внуково известно о переносе времени вылета 7 самолетов. Кроме того, два лайнера там не взлетят вовсе.

В аэропорту Шереметьево задержали пять рейсов и четыре отменили.

Причины изменений в расписании не сообщаются.

Ранее почти 20 авиарейсов задержали и отменили в Москве. Такие данные были предоставлены столичными аэропортами.

До этого изменения в расписании в Москве затронули почти 40 рейсов. Наибольшее количество изменений случилось в Домодедово. Там задержали 12 рейсов, при этом еще 5 отменили.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать