Почти 20 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве происходят отмены и задержки вылетов самолетов. Такая информация была предоставлена столичными аэропортами, передает сервис "Яндекс.Расписания".
По актуальным данным, всего изменения в расписании вылетов затронули 18 рейсов.
В частности, в Домодедово задержали 8 самолетов. При этом 4 лайнера там не взлетят вовсе.
В воздушной гавани Внуково изменили время взлета для 2 самолетов. Еще один вылет был отменен.
Аэропорт Шереметьево сообщил о задержке 3 рейсов.
Причины корректировок не сообщаются.
Накануне изменения в расписании в Москве затронули почти 40 рейсов. Наибольшее количество изменений случилось в Домодедово. Там задержали 12 рейсов, при этом еще 5 отменили.
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