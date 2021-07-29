Почти 20 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве происходят отмены и задержки вылетов самолетов. Такая информация была предоставлена столичными аэропортами, передает сервис "Яндекс.Расписания".

По актуальным данным, всего изменения в расписании вылетов затронули 18 рейсов.

В частности, в Домодедово задержали 8 самолетов. При этом 4 лайнера там не взлетят вовсе.

В воздушной гавани Внуково изменили время взлета для 2 самолетов. Еще один вылет был отменен.

Аэропорт Шереметьево сообщил о задержке 3 рейсов.

Причины корректировок не сообщаются.

Накануне изменения в расписании в Москве затронули почти 40 рейсов. Наибольшее количество изменений случилось в Домодедово. Там задержали 12 рейсов, при этом еще 5 отменили.