Почти 40 рейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Задержки и отмены рейсов фиксируются в аэропортах Москвы.

Известно, что корректировки коснулись 39 вылетов самолетов. Такие данные приводит портал "Яндекс.Расписания".

Наибольшее количество изменений случилось в Домодедово. Там задержали 12 рейсов, при этом еще 5 – отменили.

В аэропорту Внуково сообщили о задержке 3 самолетов. Кроме того, 10 лайнеров там не влетят вовсе.

В свою очередь, в воздушной гавани Шереметьево известно о задержании 6 рейсов. При этом 3 вылета отменили.

Причины корректировок неизвестны.

Ранее пассажирский Boeing-737 авиакомпании "Белавиа", подавший сигнал тревоги из-за сработавшего датчика неисправности, приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Уточнялось, что экипаж совершил посадку с одним выключенным двигателем, такое решение было принято согласно инструкциям.

На борту лайнера, летевшего из Минска в Анталью, находились 207 человек, включая семь членов экипажа.