Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На Москву надвигается гроза. Также в столице ожидается до 30 градусов тепла, прогнозируются кратковременный дождь и сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.
"В непогоду будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", – говорится в сообщении.
Как сообщает Гидрометцентр России, в столице 2 августа объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары.
"Очень высокая температура. Период предупреждения – с 11:00 до 18:00 2 августа", – говорится в сообщении.
Кроме того, в понедельник с 09:00 до 21:00 действует желтый уровень опасности из-за грозы и сильного ветра.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что последний раз комфортно можно будет искупаться в Москве в следующие выходные. По его словам, температура воды после этого окажется ниже +20 градусов.
Синоптик также рассказал, что август в Москве будет дождливый и умеренно теплый. Он подчеркнул, что лето пойдет на спад. Среднемесячная температура воздуха в августе 2021 года на большей части Среднерусской равнины будет соответствовать норме или немного превысит ее на 0,3–0,8 градуса. В отдельные дни столбики термометров будут штурмовать даже 30-градусную высоту.
Москвичам рассказали о погоде в августе
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