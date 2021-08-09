Врач перечислил симптомы легкой формы коронавируса

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После вакцинации от COVID-19 риск заболеть коронавирусной инфекцией существенно снижается, а если привитый заболел, то болезнь протекает менее тяжело, симптомы похожи на проявление обычной простуды. Об этом рассказал врач-терапевт Георгий Сапего.
"Кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела где-нибудь до 38 градусов, ломота в мышцах, слабость, общее недомогание. Может быть легкая одышка при физической нагрузке", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.
Он также отметил, что при тяжелых симптомах, которые чаще развиваются у непривитых людей с накопленными проблемами со здоровьем, появляется одышка, резкая слабость, температура тела поднимается выше 39 градусов,
"Пожилые люди болеют тяжелее. Сопутствующие хронические заболевания вроде сахарного диабета, ожирения, проблем с иммунитетом также способствуют более тяжелому течению болезни", – добавил врач.
Сапего подчеркнул, что уже первая доза вакцины через две недели создает "приличный" иммунитет и значительно снижает вероятность более тяжелого варианта коронавируса.
Ранее американские врачи обнаружили биомаркер, предсказывающий тяжесть течения COVID-19. Им оказался аминоспирт сфингозин, влияющий на иммунные реакции. Ученым удалось установить, что его высокие уровни связаны с бессимптомным течением болезни, а пониженные – с более явными симптомами.
Специалисты отобрали почти 400 образцов сыворотки крови пациентов с COVID-19, протекавшим с симптомами и без, и здоровых добровольцев. Врачи рассчитывают, что тест на уровень сфингозина позволит определить, кому из пациентов в первую очередь требуется помощь.
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