Эпидемиолог заявила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19

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Заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева предупредила об опасных изменениях в организме после COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

"В исходе коронавирусной инфекции могут формироваться необратимые изменения в легких (фиброз), развиваться инфаркты и инсульты, которые могут приводить к инвалидизации пациентов", – заявила специалист.

Плоскирева добавила, что некоторые клинические симптомы после перенесенного коронавируса остаются с пациентом вне зависимости от того, госпитализировали его или нет. Речь, в частности, идет о кашле и астеническом синдроме.

Как отметила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, коронавирус поражает в том числе центральную нервную систему. Специалист призвала обращаться к врачу, если у человека после болезни участились головные боли, а также сложнее концентрироваться из-за чувства усталости.

