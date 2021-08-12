Ученые выяснили, кто больше подвержен раку простаты

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Рак простаты на поздней стадии у вдовцов диагностируют чаще, чем у женатых мужчин. К такому выводу пришли специалисты Национального научно-исследовательского института в Канаде, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журнал European Journal of Epidemiology.

Ученые проанализировали 12 исследований, участниками которых стали 14 тысяч мужчин с впервые диагностированным раком простаты и 12 тысяч здоровых. Изученные материалы позволили сделать вывод о том, что чаще всего заболевание на поздних стадиях диагностируют у вдовцов.

Рак простаты считается одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний. На ранних стадиях он хорошо поддается лечению. В запущенных формах болезнь зачастую приводит к летальному исходу.

Исследователи отмечают, что вдовцы и одинокие мужчины реже посещают врачей, пропуская ранние стадии заболевания.

"Социальная поддержка, обеспечиваемая браком или отношениями, может способствовать здоровому образу жизни и более активному обращению за медицинской помощью", – считают авторы работы.

Ранее австралийские ученные назвали причину, по которой мужчины живут меньше женщин. Специалисты считают, это связано с типом хромосом.