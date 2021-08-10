Ученые выяснили, почему мужчины живут меньше женщин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Австралийские ученые назвали причину, по которой мужчины живут меньше женщин, сообщает News.ru.
Специалисты полагают, что это связано с типом хромосом. В частности, есть версия, что у мужчин с набором хромосом XY хромосома Y меньше способна защитить их от вредных генов. Выяснилось, что среди представителей птиц, рептилий, рыб, земноводных и млекопитающих наблюдается такая же проблема. То есть мужская особь погибала раньше женской.
Исходя из этих наблюдений, ученые сделали вывод, что хромосома Y не может перебороть хромосому X. Последняя несет вредные мутации, подвергающие организм различным угрозам.
У женщин в хромосомах ХХ нет такой проблемы – там здоровая хромосома способна заменять другую. По этой причине вредные гены не экспрессируются, а продолжительность жизни увеличивается.
Ранее сообщалось, что в долгосрочной перспективе в России пропорция мужчин и женщин будет сохраняться с перевесом в сторону женщин. Единственным регионом, где мужчин по-прежнему будет больше, является Чукотка. По мнению экспертов, это связано с более высоким риском смертности мужчин.
Доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что изначально мальчиков и девочек рождается примерно одинаковое количество, однако ситуация меняется к 20–25 годам. Вопрос в более высоких рисках мужской смертности. К 60 годам две женщины претендуют на одного мужчину.
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