Названо соотношение числа мужчин и женщин в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В долгосрочной перспективе в России пропорция мужчин и женщин будет сохраняться с перевесом в сторону женщин. Единственным регионом, где мужчин по-прежнему будет больше, является Чукотка, сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз Росстата до 2036 года.

По мнению экспертов, это связано с более высоким риском смертности мужчин.

Уточняется, что в нынешнем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, а к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128. Такие пропорции характерны для всех российских регионов кроме Чукотки. Там на 1 тысячу мужчин на сегодняшний день приходится 956 женщин, а к 2036 году их будет 813.

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал агентству, что изначально мальчиков и девочек рождается примерно одинаковое количество, однако ситуация меняется к 20–25 годам.

"Таким образом, вопрос в более высоких рисках мужской смертности", – отметил Тимофеев. По его словам, к 60 годам две женщины претендуют на одного мужчину.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что холостяки входят в группу риска ранней смерти. По его словам, одинокие мужчины живут меньше женатых на 3,5 тысячи суток – девять лет и семь месяцев. При этом одинокие женщины подвержены ранней смерти в два раза меньше, чем мужчины.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в прошлом году выступил с предложением разработать государственную программу по борьбе с одиночеством. По его мнению, для каждой возрастной группы должна вестись пропаганда семейной жизни.