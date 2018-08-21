Онищенко назвал главную угрозу мужскому долголетию

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В группу риска ранней смерти входят холостяки, заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. По его словам, одинокие женщины подвержены ранней смерти в два раза меньше, чем мужчины.

"Самым большим риском сокращения продолжительности жизни человека является холостяцкая жизнь мужчины: три с половиной тысячи суток недожития – это девять лет и семь месяцев", – цитирует Онищенко РИА Новости.

По его словам, одинокие женщины "не доживают" 1,6 тысячи суток, что "в два раза меньше, чем мужчины", добавил он.

Онищенко отметил, что создание семьи играет огромную роль в жизни мужчины.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что смертность россиян от случайного отравления алкоголем сократилась на 20 процентов. Показатель снизился благодаря прекращению розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции.