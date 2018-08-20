В России снизилась смертность от отравления алкоголем

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Роспотребнадзор заявил, что смертность россиян от случайного отравления алкоголем сократилась на 20 процентов. Показатель снизился благодаря прекращению розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

С 26 декабря 2016 года в России была приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами. Впоследствии ограничения были продлены до 17 октября 2018 года.

"С конца 2016 года количество смертей снизилось с 8283 до 6789 случаев. Это составило почти 20 процентов", – отметили в Роспотребнадзоре.

По словам ведомства, значительно уменьшилось количество отравлений спиртными напитками в новогодние праздники. В 2018 года разница составила почти 3,7 раза по сравнению с 2016 годом. Число летальных исходов сократилось в 14 раз.

Ранее ученые сделали вывод, что полный отказ от алкоголя также опасен для здоровья, как и алкоголизм. Результаты многолетних исследований показали, что трезвенники рискуют стать жертвой деменции.