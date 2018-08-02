Отказ от алкоголя грозит проблемами со здоровьем – ученые

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Международная группа ученых из Франции и Великобритании сделала вывод, что отказ от алкоголя также опасен для здоровья, как и алкоголизм. Результаты многолетних исследований показали, что трезвенники рискуют стать жертвой деменции.
Влияние алкоголя на организм ученые начали изучать в 1985 году. Под их наблюдением находились более девяти тысяч пациентов, передает "Дни.ру".
Ученые подсчитали какое количество алкоголя выпивали добровольцы в возрасте от 35 до 55 лет начиная с 1991 года. За 23 года наблюдения деменцию обнаружили у 397 пациентов, средний возраст которых составил – 76 лет.
По словам исследователей, вероятность развития деменции увеличивалась людей, которые выпивали более 14 единиц алкоголя в неделю, на 17 процентов с каждыми дополнительными семью единицами. Такому же риску подверглись и те, кто полностью отказался от спиртного.
Эксперты пришли к выводу, что еженедельное потребление до 14 единиц (140 грамм) алкоголя помогает защитить мозг, однако напоминают о сопутствующих рисках, так как спиртное влияет на печень и способствует развитию рака.
Каким образом полный отказ от спиртного влияет на развитие деменции – неизвестно. Специалисты не исключают, что на результаты исследования могли также повлиять заболевания, которые провоцируют старческое слабоумие.
Ранее ученые спрогнозировали рост смертности из-за жары. Они предполагают, что к 2080 году количество пострадавших из-за изменения климата увеличится, прежде всего в тропических и субтропических регионах.
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