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Общество

12:50

Специалисты назвали ранние симптомы рака кишечника

медицина общество

Фото: depositphotos/photographee.eu

Эксперты Национальной службы здравоохранения Англии назвали ранние симптомы рака кишечника. Об этом сообщает Daily Express.

По словам ученых, люди часто не обращают внимание на такие признаки как боль, уплотнения в животе, изменения в работе кишечника, резкие колебания веса и повышенная утомляемость. Однако эти симптомы могут свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли в кишечнике.

Врачи подчеркивают, что названные признаки не указывают на развитие именно этой патологии с вероятностью 100%. Но лучше перестраховаться и обратиться к специалистам, поскольку ранняя диагностика рака кишечника существенно повышает шансы на выздоровление.

Среди факторов риска развития заболевания выделяют избыточный вес, курение, недостаточную физическую активность, злоупотребление алкоголем, а также употребление в пищу красного и обработанного мяса.

Ранее ученые из Колумбийского университета назвали основные симптомы, по котором можно вовремя обнаружить раковую опухоль поджелудочной железы. Один из характерных признаков заболевания – появление желтых кожных покровов и белков глаз.

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