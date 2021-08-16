Названы главные симптомы рака поджелудочной железы

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Ученые из Колумбийского университета назвали основные симптомы, по котором можно вовремя обнаружить раковую опухоль поджелудочной железы.

Согласно результатам соответствующих исследований, опубликованных на сайте ColumbiaSurgery, один из характерных признаков заболевания – появление желтых кожных покровов и белков глаз. По словам специалистов, в таком случае в крови накапливается компонент желчи, который выбрасывается печенью как продукт распада старых красных кровяных телец.

О злокачественной опухоли могут свидетельствовать нарушения работы ЖКТ, в частности, диарея, тошнота и боль в животе. На сбои в работе поджелудочной железы также указывает внезапный диабет, отмечают эксперты.

О возможном онкологическом заболевании может говорить непрекращающаяся несколько недель острая боль в области средней и нижней части спины. По словам ученых, новообразование увеличивается в размерах и начинает давить на соседние органы.

Специалисты подчеркивают, что первые симптомы рака поджелудочной железы, который занимает шестое место по распространенности среди онкологических заболеваний, развиваются незаметно. Поджелудочная железа расположена в организме так, поясняют эксперты, что опухоль может годами увеличиваться безболезненно.

В прошлом году летальность от этого вида рака в мире составила 93,99%, говорится в исследовании.

Ранее врачи из Великобритании назвали пять неочевидных симптомов, которые могут свидетельствовать о раке легких. Специалисты отметили, что настороженность должны вызвать изменения голоса. Обычно он становится более хриплым, однако иногда больной может начать издавать необычные для себя звуки.

Для 20% пациентов с раком легких характерны частые позывы в туалет и постоянное желание пить. На болезнь может указывать опущенное из-за сдавливания нервов веко. Боли в груди, кашель с кровью или слизью также может указывать на онкологию.