Диетолог рассказала о напитках, которые мешают усвоению витаминов

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Некоторые напитки, такие как крепкий чай или кофе, снижают эффективность витаминных препаратов, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

"Усвоение витаминов замедляют, в частности, напитки, богатые дубильными веществами. Это чай и кофе, если они крепко заварены. Если напитки разбавлены водой, то клинически значимого влияния не будет", – пояснила она.

Врач отметила, что если человек решит выпить чай или кофе за 10–15 минут до приема витаминов, то это не нанесет вреда, в ином случае стоит подождать около 40 минут после приема пищи и только после этого выпить крепкие напитки.

"Но если крепким чаем или кофе запить пищу и витамины, то это уже критично, потому что они вместе пройдут в тонкий кишечник, и будут проблемы с усвоением витаминов", – подчеркнула Белоусова.

Врач не советует запивать витамины и киселем из-за того, что в нем содержится крахмал. Он замедлит усвоение препаратов, вследствие чего организм получит не те дозировки полезных веществ.

"Есть мнение, что пузырьки углекислого газа из газированных напитков якобы доходят до тонкого кишечника и блокируют его ворсинки, которые играют важную роль в пищеварении. Такая точка зрения существует, но она не подтверждена научно", – уточнила Белоусова.

Она добавила, что есть и противоположное мнение о газировках: когда напиток попадает в желудок, углекислый газ вступает в реакцию с соляной кислотой и до тонкого кишечника, в котором и усваиваются витамины, попросту не доходит.

Белоусова советует запивать витамины водой, отваром шиповника, компотом или морсом.

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