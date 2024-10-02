CBS News: пассажирский поезд сошел с рельсов в США

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Пассажирский поезд сошел с рельсов в городе Кембридж американского штата Массачусетс, сообщает телеканал CBS News.

ЧП произошло с поездом Green Line рядом со станцией Лехмер. В результате пострадали семь человек. Их доставили в больницу. Всего на момент происшествия в составе находились около 50 человек.

Глава местного транспортного управления Райан Кохолан сообщил, что причины ЧП расследуются. По его словам, по предварительным оценкам, любые проблемы, связанные с конструкцией путей, исключены, поэтому правоохранители сосредоточены на человеческом факторе.

Ранее, 29 июля, 9 из 20 вагонов пассажирского поезда Казань – Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области. Водитель "КамАЗа" грубо нарушил ПДД и выехал на переезд, где столкнулся с поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В результате пострадали 52 человека.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

