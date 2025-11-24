Форма поиска по сайту

24 ноября, 09:57

Город

Две нутрии поселились на "Городской ферме" ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Двух 6-месячных самок нутрии привезли 21 ноября в семейный интерактивный парк "Городская ферма" на ВДНХ. Одна из них бурого окраса, а вторая – шоколадного. Клички животным выберут в ближайшее время, сообщила пресс-служба ВДНХ.

Нутрии будут жить в вольере с 4-летним самцом Семеном, который обитает на ферме уже несколько лет. Специалисты рассчитывают, что в результате появится потомство, однако пока неизвестно, как сложатся отношения между животными.

Семен активный и редко сидит в домике. Ему нравится плавать в бассейне, чистить свою шерсть и тщательно расчесывать ее лапами. Иногда он пытается отнять еду у зоологов, особенно морковь.

Нутрии – это социальные животные, которые предпочитают жить группами. В возрасте полугода самка считается половозрелой и может рожать детенышей. Специалисты планируют подселять самок к Семену постепенно. Сначала они аккуратно подсадят одну из них и посмотрят на реакцию самца, а затем в вольер поместят и другую нутрию.

Внешне грызуны напоминают крыс и бобров одновременно. У них длинные округлые хвосты, большие передние зубы и густой мех. Вести полуводный образ жизни животным помогают особые мышцы в ноздрях, которые препятствуют попаданию влаги в нос, водонепроницаемая шерсть и специальные перепонки на задних лапах.

Ранее на "Городской ферме" родилась альпака. Москвичи, участвуя в опросе "Активного гражданина", дали ей кличку Ночка. Детеныш весит более 10 килограммов. Увидеть его можно в вольере в утренние часы, когда он выходит на прогулку с мамой Досей.

"Время новых": парк "Городская ферма"

