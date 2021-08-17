В ГИБДД назвали самую аварийную магистраль Москвы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Самой аварийной магистралью Москвы в 2021 году стала Московская кольцевая автодорога (МКАД). Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

За семь месяцев текущего года на территории МКАД зарегистрировали 379 дорожно-транспортных происшествий. По данным ГИБДД, каждое двенадцатое ДТП с пострадавшими происходит на Московской кольцевой автодороге. Каждый пятый погибший в городе является участником ДТП на данной магистрали.

В Госавтоинспекции отмечают, что наиболее аварийно-опасным является южный и юго-западный участки МКАД.

"Наиболее распространенными причинами остановки на Московской кольцевой стали неисправность транспортного средства, участие автомобиля в ранее произошедшем ДТП и припаркованное транспортное средство", – добавили в ведомстве.

При этом, как отмечается, количество ДТП, произошедших на МКАД, сократилось. С января по июль 2021 года на данной автомагистрали зарегистрировали на 6,8% меньше ДТП, чем в аналогичный период 2020 года. Количество погибших сократилось на 38,3%, раненых – на 13,7%.

Ранее ГИБДД столицы сообщила, что с начала года в Москве пресекли более 24 тысяч нарушений при перевозке детей. В Госавтоинспекции напомнили об административной ответственности за данное правонарушение. Москвичам, пренебрегающим правилами перевозки детей, грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.