Бастрыкин поручил главе ГСУ СК провести проверку после массовой драки в Москве

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Руководство столичного главка СК проведет проверку после массовой драки мигрантов на Бауманской улице в Москве. Поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Учитывая, что это уже не первый подобный инцидент в Москве за последнее время, председатель СК РФ поручил руководителю ГСУ по городу Москве Стрижову А.А. организовать доследственную проверку по данному факту и доложить о проведенных проверочных мероприятиях и их результатах", – говорится в сообщении.

Ранее 49 человек были доставлены в отдел полиции после драки в центре Москвы. Сообщение о нарушении общественного порядка на Бауманской улице поступило 27 августа. Очевидец рассказал, что между группой граждан произошел конфликт, переросший в драку, но участники скрылись еще до приезда полиции.

Сергей Собянин пообещал усилить контроль за нарушающими порядок мигрантами. Об этом мэр написал в блоге на своем персональном сайте.