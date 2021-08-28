Бастрыкин поручил главе ГСУ СК провести проверку после массовой драки в Москве

17:37
Фото: телеграм-канал Baza
Руководство столичного главка СК проведет проверку после массовой драки мигрантов на Бауманской улице в Москве. Поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
"Учитывая, что это уже не первый подобный инцидент в Москве за последнее время, председатель СК РФ поручил руководителю ГСУ по городу Москве Стрижову А.А. организовать доследственную проверку по данному факту и доложить о проведенных проверочных мероприятиях и их результатах", – говорится в сообщении.
Ранее 49 человек были доставлены в отдел полиции после драки в центре Москвы. Сообщение о нарушении общественного порядка на Бауманской улице поступило 27 августа. Очевидец рассказал, что между группой граждан произошел конфликт, переросший в драку, но участники скрылись еще до приезда полиции.
Сергей Собянин пообещал усилить контроль за нарушающими порядок мигрантами. Об этом мэр написал в блоге на своем персональном сайте.
В Москве полиция забрала 20 мигрантов после драки в хостеле
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: