Почти 20 граждан, задержанных в Москве из-за драки, не участвовали в ней – посольство

17:05
Девятнадцать граждан Киргизии доставили в отделение полиции по Басманному району Москвы и привлекли к административной ответственности в ходе выяснения обстоятельств массовой драки по ошибке. По предварительным данным, в драке они участия не принимали, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство республики.
Ранее столичный главк МВД сообщил информацию, что 49 человек были доставлены в отделение полиции после массовой драки в центре Москвы на Бауманской улице, на 15 из них составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.
Кроме того, в ведомстве заявили о драке в хостеле на улице Адмирала Корнилова, по итогам которой полиция забрала в отдел более 20 человек. В отношении семи человек были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, из них на пятерых также заведены протоколы о нарушении иностранцем правил въезда либо режима пребывания в РФ.
"По предварительной информации, граждане Кыргызстана не принимали участие в массовой драке, произошедшей 27 августа на улице Бауманской города Москвы. При этом в рамках мероприятий по обеспечению общественного порядка и выяснения обстоятельств инцидента в ОМВД России по Басманному району Москвы всего доставлены порядка 50 граждан стран Центральной Азии и России. Из них 19 граждан Кыргызстана привлечены к административной ответственности", – сообщили в посольстве.
На вопрос, по какой статье понесли наказание задержанные, в дипмиссии ответили, что по статье 20.1 КоАП РФ "мелкое хулиганство". В посольстве также утверждают, что среди участников массовой драки 27 августа в хостеле на улице Адмирала Корнилова в Москве граждан республики не было.
Информации о задержании выходцев из Узбекистана в посольство этой страны не поступало, уточнили в дипмиссии РИА Новости.
Ранее Сергей Собянин пообещал усилить контроль за нарушающими порядок мигрантами. Об этом мэр написал в блоге на своем персональном сайте.
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