Суд за два дня арестовал 42 участника конфликта в Кузьминках

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Кузьминский районный суд столицы арестовал на 15 суток 42 участника крупного конфликта в Кузьминках. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Всего судом рассмотрено 42 административных материала, всем фигурантам назначен административный арест на 15 суток", – уточнили в суде.

Инцидент произошел минувшей ночью. В дежурную часть поступило сообщение о конфликте с участием мигрантов, который перерос в драку.

Как уточнили в столичном главке, после этого в территориальные отделы полиции были доставлены 103 человека.

Иностранцы, участвовавшие в драке у метро "Кузьминки", будут выдворены за пределы России. Их обвиняют в нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания, мелком хулиганстве и нарушении порядка проведения собраний, митингов и шествий.