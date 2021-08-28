Пассажирка бизнес-класса устроила скандал в самолете на рейсе в Сочи

Пассажирка бизнес-класса устроила скандал на рейсе в Сочи еще до взлета самолета. Она требовала включить кондиционер и принести ей горячей еды, хотя еще даже не закончилась посадка.

При этом кричала она довольно грубо и называла стюардессу "проводницей". А оправдывала свое поведение тем, что она летит "бизнес-классом за 50 тысяч в Сочи".

Ранее другого дебошира сняли с рейса за отказ соблюдать масочный режим. Мужчина устроил скандал на борту самолета, который должен был лететь в Москву из Астрахани.