Минпромторг предложил запретить ввоз машин в РФ по упрощенным требованиям

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Минпромторг предложил запретить с 1 июня 2023 года ввоз в РФ автомобилей дружественных стран по упрощенным требованиям. Соответствующее постановление правительства опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, на все ввозимые в страну машины предлагается устанавливать устройства вызова экстренных служб, чтобы оперативно получать данные о нахождении авто при аварии и передавать их через ЭРА-ГЛОНАСС службам оказания помощи пострадавшим.

В ведомстве подчеркнули, что производители таких устройств подтвердили готовность к выпуску большого количества продукции, а в стране уже создали большую сеть для обслуживания приборов.

Новые ужесточенные правила предлагается продлить до 1 февраля 2024 года.

Ранее стало известно, что Минпромторг РФ не намерен отказываться от выдачи кредитов по программе поддержки спроса для машин с двигателем внутреннего сгорания, переориентируя ее на электромобили.

При этом размер скидки или стоимость автомобилей, подпадающих под программу, могут быть изменены.



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