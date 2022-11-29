Средний размер автокредита в РФ упал на 20% с февраля по октябрь

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С февраля по октябрь средний размер автокредита в России снизился на 20%, сообщает "Газета.ру".

Согласно расчетам Национального бюро кредитных историй, в октябре показатель составил 1,08 миллиона рублей, а в феврале достигал 1,35 миллиона рублей.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связывает снижение среднего размера автокредита с тем, что на фоне неопределенности банки не стремятся выдавать новые автозаймы. Граждане при этом не берут их, сокращая свою долговую нагрузку.

Также, по его мнению, на ситуацию со средним чеком влияет возобновившаяся в июле государственная программа льготного автокредитования. Она распространяется только на новые автомобили отечественного производства, которые в целом дешевле новых иномарок.

Кроме того, постепенно растет и доля кредитования на покупку машин с пробегом. Это также влияет на уменьшение среднего размера автокредита.

Лидерами по снижению среднего чека автокредита стали Владимирская (-9,0%) и Саратовская (-8,6%) области, Татарстан (-8,2%), Ленинградская область (-8,1%) и Москва (-7,9%).

Программу льготного автокредитования продлили в России на 2023 год. Сейчас граждане могут подать заявление до 20 декабря 2022 года. При этом срок выдачи субсидии продлен до 19 декабря 2022 года, а после этого программа будет возобновлена 1 января 2023 года.

В Минпромторге отметили, что с начала года до начала ноября было продано свыше 34 тысяч автомобилей на льготных условиях. Объем скидок составил 7 миллиардов рублей. Бюджет программы в общей сложности составил 9,7 миллиарда рублей, а ожидаемый объем продаж – не менее 50 тысяч автомобилей.

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