Минпромторг РФ не будет переводить льготное автокредитование на электромобили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпромторг РФ не намерен отказываться от выдачи кредитов по программе поддержки спроса для машин с двигателем внутреннего сгорания, переориентируя ее на электромобили. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров, комментируя соответствующие слухи.

"Обязательно будут сохраняться основные те сегменты автомобилей, доступных для льготного автокредитования, которые сегодня есть", – цитирует его ТАСС.

При этом он не исключил, что размер скидки или стоимость автомобилей, подпадающих под программу, могут быть изменены. Также министр допустил дофинансирование программы, уточнив, что это будет зависеть от состояния бюджета страны.

Ранее в РФ на 2023 год продлили программу льготного автокредитования. По данным Минпромторга, в 2022 году в стране продали свыше 34 тысяч автомобилей на льготных условиях, а общий объем скидок составил 7 миллиардов рублей.



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