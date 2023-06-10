"АвтоВАЗ" презентует новую Lada Granta летом 2024 года

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Новую Lada Granta "АвтоВАЗ" планирует презентовать летом следующего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова президента компании Максима Соколова.

Он добавил, что речь идет о целом новом семействе автомобилей, которое получит свое название. Однако какое именно название, Соколов не стал раскрывать.

Глава "АвтоВАЗа" подчеркнул, что подготовка к производству новинки идет в соответствии с графиком.

"Например, готовность сварочного цеха уже составляет около 90%, то есть установлено оборудование", – сообщил Соколов.

Ранее президент "АвтоВАЗа" сообщил, что стоимость автомобиля Lada Aura существенно превысит 2 миллиона рублей. При этом, по словам Соколова, компания сможет запустить производство этого автомобиля уже в 2024 году при достаточной поддержке.

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