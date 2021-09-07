В Mercedes-Benz представили автомобиль, способный читать мысли водителя

16:35
Фото: mercedes-benz.com
Компания Mercedes-Benz на выставке IAA Mobility 2021 в Мюнхене представила концепт-кар Vision AVTR, который способен читать мысли водителя. Об этом сообщает "Газета.ру".
Сам автомобиль показали еще в январе прошлого года на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе. В концерне тогда заявили, что при его создании вдохновлялись фильмом "Аватар" Джеймса Кэмерона. В этот раз транспортное средство дополнили специальным шлемом, позволяющим управлять некоторыми функциями без помощи рук.
Принцип работы технологии основан на реакции мозга на определенные световые индикаторы, установленные в салоне автомобиля. Отслеживающее устройство BCI, которое крепится к затылку водителя, записывает активность мозга: оно способно определить, что пользователь сконцентрировался на определенной части приборной панели, а затем выполнить то или иное действие.
Ранее компания Илона Маска Neuralink научила обезьяну играть в видеоигры без использования джойстика. Это стало возможным благодаря вживленным в ее мозг нейронным чипам.
Сначала животное играло с джойстиком, пока нейронные данные мозга, отвечающие за координацию конечностей, передавались на компьютер по беспроводной сети. После этого алгоритм с записями смоделировал соотношения между паттернами нейронной активности и движениями джойстика, из-за чего смог прогнозировать действия обезьяны.
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