Топ-менеджер Veon рассказал, как можно использовать чип в руке

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Директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд рассказал, как можно использовать чип в руке. В интервью РИА Новости специалист заявил, что электронное устройство помогает наблюдать за состоянием здоровьем.

Хелд сообщил, что в его руке установлен чип четвертого поколения, позволяющий следить за здоровьем как фитнес-браслет. По словам топ-менеджера Veon, первое поколение устройства было разработано еще в университете США. Поставить чип второго поколения Хелд смог лишь в тату-салоне, потому что никто из врачей не хотел это делать без сертификата от американского медицинского регулятора FDA.

Самым очевидным применением чипа, по словам специалиста, является оплата услуг. Джордж Хелд отмечает, что с этой целью он чаще использовал чип третьего поколения. Устройство помогало ему оплачивать поездки в Саудовскую Аравию.

"Текущий чип я использую больше как фитнес-браслет: он меряет уровень кислорода, целый ряд показателей в крови – их можно посмотреть в смартфоне. Это очень удобно. Истории о том, что чипом можно открыть дверь и так далее – это уже прошлое, современное применение – для здоровья, для здорового образа жизни", – заявил топ-менеджер Veon.

Хелд рассказал, что чипом можно оплатить и поездку в метро. В качестве примера он привел забавный случай, произошедший с ним "в одном российском городе". Однажды Хелд, опаздывая на встречу, оплатил проезд в метро, приложив руку к терминалу. Возле поездов его уже ждали четыре женщины и отряд полиции. Ситуация разрешилась мирно: Хелда узнал один из сотрудников "Билайна", проходивший мимо.

"Инновационные вещи – классные, но сама технология может быть настолько впереди человечества, что мы не всегда готовы ее воспринимать", – заключил топ-менеджер Veon.

Ранее появилась информация о создании рабочей группы для проработки федеральной программы "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы", задачей которой станет развитие технологий нейроинтерфейсов. В рамках программы планируется создание интерфейсов "человек – техника" – специальных чипов, вживляемых в мозг. Позже в Минобрнауки опровергли работу над программой по "чипированию мозга".