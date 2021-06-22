В Минобрнауки опровергли работу над программой по "чипированию мозга"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство образования и науки РФ не ведет работу над программой по вживлению микрочипов в мозг человека, заявили в пресс-службе ведомства.

"Минобрнауки опровергло информацию о программе по чипированию мозга. Указанная программа не имеет финансирования", – приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Там пояснили, что данная программа действительно была проработана, однако в конце 2020 года правительство приняло решение о нецелесообразности ее реализации.

Ранее СМИ сообщали, что при Минобрнауки была создана рабочая группа для проработки федеральной программы "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы", которая предполагает развитие технологий нейроинтерфейсов с вживлением в мозг человека специальных чипов. Отмечалось, что с их помощью испытуемый сможет непосредственно или удаленно за счет сигналов мозга управлять техникой, например самолетами или автомобилями.