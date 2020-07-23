Ждет ли нас чипирование и когда мы сможем слушать музыку мозгом?

Илон Маск готовится чипировать людей и говорит о том, что у такого человека будут преимущества. Сможем ли мы в будущем слушать любимую музыку без наушников – непосредственно мозгом? Сделает ли нас чипирование неуязвимыми перед "злым" искусственным интеллектом? Обо всем об этом – в колонке обозревателя Николая Гринько.



Фото: AP/Marcio Jose Sanchez

Илон Маск опубликовал в Twitter короткое сообщение, в котором пообещал 28 августа 2020 года сообщить некие новости о проекте Neuralink. Сам проект достаточно амбициозен: компания, основанная Маском, планирует заниматься разработкой и производством имплантируемых в мозг нейрокомпьютерных интерфейсов. Сам Маск заявлял, что на первом этапе проект предусматривает создание устройств для лечения серьезных заболеваний головного мозга, а в будущем – даже усовершенствование людей.

В июле прошлого года команда Neuralink провела презентацию, на которой показала разработанные нейроинтерфейсы. Был показан чип N1, который будет вживляться в мозг. Илон Маск также рассказал об успешных испытаниях на животных и пообещал вскоре начать испытания на людях. По его словам, тесты будут проведены с участием человека, конечности которого полностью парализованы.



В организм пациента должны вживить больше тысячи сенсоров, с помощью которых человек сможет мысленно вводить текст в компьютер, а также управлять мобильным телефоном.



Также был показан аппарат, способный обнаруживать проходящие в толще коры головного мозга кровеносные сосуды и, не повреждая их, устанавливать в живую ткань тонкие проводники для взаимодействия с нейронами.

Довольно долгое время о проекте не было никаких новостей, однако Илон Маск довольно активно отвечал на вопросы пользователей Twitter, не раскрывая, впрочем, серьезных подробностей. Специалист по компьютерным технологиям Остин Ховард задал Маску вопрос: "Позволит ли Neuralink слушать музыку с помощью чипов?" На что получил короткий ответ: "Да".



Судя по всему, имеется в виду следующее: звук будет транслироваться напрямую в мозг человека, минуя органы слуха, с помощью электрохимической стимуляции нейронов.



Позже Маск дополнил ответ, рассказав о том, что Neuralink не ограничится чисто развлекательными функциями. Вживляемые чипы должны позволить контролировать количество разных гормонов в организме, чтобы, например, снизить уровень стресса или повысить работоспособность мозга. Разработка может быть использована для помощи людям, страдающим от психических расстройств и даже болезни Паркинсона.

Фото: Paul Sakuma/AP

В более отдаленной перспективе речь идет о создании "эффективного симбиоза искусственного интеллекта и человека". "Мы сможем больше не беспокоиться о каком-то "злом ИИ-диктаторе", – говорил об этом Маск. – Мы сами станем искусственным интеллектом".

Пока не очень понятно, что он имел в виду. Специалисты в области работы мозга считают, что на сегодняшнем уровне развития технологий заявленные цели Neuralink недостижимы. И главная причина в том, что нейрофизиологи до сих пор до конца не понимают, как работает человеческий мозг: многие механизмы его функционирования изучены довольно слабо, а некоторые функции и вовсе представляют собой полную загадку.



Поэтому идею вживления в мозг электроники многие называют авантюрной и даже крайне опасной: последствия для пациентов могут оказаться самыми печальными.



Однако Маск известен как раз тем, что часто берется за проекты, которые другим кажутся невыполнимыми, и добивается успехов в этих направлениях. При этом, если что-нибудь идет не так и какой-то проект терпит неудачу, Маск открыто объявляет об этом. Поэтому его краткий анонс выглядит достаточно интригующим.

Может быть, в августе Neuralink и правда представит нам как минимум способ слушать любимую музыку без наушников – непосредственно мозгом? Было бы довольно интересно.

Хотя…