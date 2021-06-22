РАН и МГУ прорабатывают программу вживления микрочипов в мозг

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При Минобрнауки создана рабочая группа для проработки федеральной программы "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы". Она предполагает развитие технологий нейроинтерфейсов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо главы Российской академии наук Александра Сергеева президенту РФ с рабочей версией программы.

В рамках программы планируется создание интерфейсов "человек – техника", специальных чипов, вживляемых в мозг и позволяющих непосредственно или удаленно за счет сигналов мозга управлять техникой, например, самолетами или автомобилями. Предполагается, что это позволит работать в недоступных для человека местах, например в космосе или там, где высок уровень радиации. Кроме того, будут также созданы устройства способные самостоятельно оценивать ситуацию, прогнозировать ее развитие и принимать решение на основе имеющихся данных.

Уточняется, что разработкой программы занималась РАН совместно с МГУ имени Ломоносова. Она была одобрена президентом в марте, а дальнейшая ее проработка поручена премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно. Ее стоимость оценивается в 54 миллиарда рублей.

Средства на реализацию программы планируется выделить из национальных проектов "Наука", "Демография", "Здравоохранение", "Производительность труда и поддержка занятости" и "Цифровая экономика".

Ранее компания Илона Маска Neuralink научила обезьяну играть в видеоигры без использования джойстика. Это стало возможным благодаря вживленным в ее мозг нейронным чипам.

Сначала животное научили играть в видеоигры с джойстиком. В это время нейронные данные мозга, отвечающие за координацию конечностей, передавались на компьютер по беспроводной сети. После этого алгоритм с записями смоделировал соотношения между паттернами нейронной активности и движениями джойстика, из-за чего смог прогнозировать действия обезьяны.

