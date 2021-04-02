Топ-10 самых важных событий в науке за прошедшее десятилетие

Будущее за наукой. Ведь именно она меняет представление о мире и жизнь каждого из нас. За последнее десятилетие произошло очень много значительных открытий в различных областях знаний и технологий. Телеканал "Наука" в честь своего десятилетия собрал самые сенсационные из них.





Шестого августа 2012 года марсоход Curiosity совершил посадку на Марс в районе кратера Гейла. При этом идеально сработала уникальная технология посадки "Небесный кран". Марсоход начал исследование планеты. В сентябре ученые NASA обнаружили на присланных фотографиях следы высохшего ручья. Спустя шесть лет марсоход обнаружил на Красной планете органические соединения, возраст которых составляет порядка 3,5 миллиарда лет. Также марсоход определил сезонные изменения количества метана в атмосфере, что может указывать на их биологическое происхождение.

В июле 2012 года на пресс-конференции в ЦЕРН состоялось подтверждение открытия бозона Хиггса – частицы, которая завершает современную стандартную модель физики элементарных частиц. Охота на бозон Хиггса продолжалась более полувека. Именно для его поисков были построены два из четырех детекторов Большого адронного коллайдера.

В 2012 году была создана система редактирования генома CRISPR-CAS9, в дальнейшем признанная наиболее точным и успешным инструментом целенаправленного изменения ДНК живой клетки. Перед человечеством открылась перспектива победы над множеством тяжелых наследственных заболеваний.

В 2015 году физики доказали существование явления под названием "квантовая запутанность", при котором измерение свойств одной квантовой частицы, например фотона, влияет на другую квантовую частицу, которую в момент измерения от первой частицы могут отделять световые годы. Это подтверждает существование более широкого явления – "квантовой нелокальности", которое позволяет квантовым системам мгновенно реагировать на изменения независимо от их разнесенности в пространстве. Квантовая запутанность положена в основу современных протоколов квантового шифрования.

В этом же году появились первые серийные беспилотники – Tesla Model S, которые могли передвигаться на дорогах самостоятельно. Впоследствии беспилотные автомобили, управляемые искусственным интеллектом, появились на дорогах многих стран. Человечество вступает в совершенно новую эпоху развития наземного транспорта.

В 2016 году было совершено уникальное достижение в сфере нейромедицины: мозговой имплант впервые позволил парализованному человеку пользоваться рукой. Американец Ян Беркхарт получил травму позвоночника в результате несчастного случая и с тех пор страдал параличом всех четырех конечностей. Однако в апреле 2016 года ученые из университета штата Огайо объявили, что больной вновь владеет кистью и пальцами правой руки. Поскольку поврежденный спинной мозг пациента не мог передавать нервные импульсы, их подвели непосредственно к мышцам руки с помощью проводов. А источником электрического сигнала стал электронный чип, имплантированный в головной мозг.



Фото: CERN/Brice Maximilien

В сентябре 2017 года был официально запущен Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах XFEL (X-ray free electron laser). Подземная установка длиной три с половиной километра расположена в Германии, в окрестностях Гамбурга на глубине от шести до 40 метров. По масштабности этот научный проект можно сравнить с Большим адронным коллайдером в ЦЕРН. С помощью нового прибора ученые исследуют очень маленькие явления, недоступные для существующих микроскопов. Причем установка позволяет получать изображения процессов в динамике, например делать "киносъемку" химических реакций.

В июне 2017 года журнал Nature опубликовал статью международного коллектива ученых, которые производили раскопки в местности Джебель-Ирхуд в Марокко. Они обнаружили останки homo sapiens, которым более 300 тысяч лет. По представлениям, которые теперь формируются, у человечества не было единой колыбели. Группы гоминидов развивались почти во всей Африке, а возможно, и не только там, пересекались между собой, приобретали навыки владения орудиями труда, учились пользоваться огнем – на протяжении сотен тысяч лет.

В 2019 году завершились исследования археологов из Ямагатского университета в Японии на плато Наска в южной части Перу. После обработки результатов аэрофотосъемки методами искусственного интеллекта они объявили об открытии и интерпретации сразу 143 новых геоглифов древней культуры Наска. Никаких письменных упоминаний об этом народе не сохранилось, но их, судя по всему, религиозное искусство является неповторимым в человеческой истории.

В январе 2019 года завершился уникальный 7-летний международный проект по исследованию дальнего космоса – "Радиоастрон". Основным его инструментом был российский космический аппарат "Спектр-Р". Эта радиообсерватория работала на вытянутой орбите, сопоставимой по размерам с орбитой Луны. Самые интересные результаты "Радиоастрон" показал при исследовании ядер активных галактик – квазаров. В радиодиапазоне это самые яркие объекты во Вселенной. За время своего существования проект "Радиоастрон" стал самым масштабным научным инструментом в истории человечества, стал абсолютным рекордсменом среди всех телескопов по угловому разрешению, а также был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. В 2020 году на дальнюю орбиту была выведена преемница "Радиоастрона" – обсерватория "Спектр-РГ", к концу 2020-го она составила беспрецедентную карту Вселенной в рентгеновском диапазоне.

