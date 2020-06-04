Кубанские механики превратили Lada Priora в машину-паука

В Краснодарском крае механики превратили легковой автомобиль Lada Priora в механического паука, передает телеканал Москва 24.

Изобретатели прикрутили к машине "трехметровые металлические ноги". В каждую деталь вмонтирован электромотор, который позволяет автомобилю двигаться.

С машины сняли двигатель, коробку и топливный бак, чтобы облегчить ее до 700 килограммов. Механики создавали необычную машину в течение двух месяцев.

В конце прошлого года в интернете появилась отечественная версия электропикапа Tesla Cybertruck. Российские механики собрали машину из модели ВАЗ-2109.

Над машиной трудились авторы одного из популярных YouTube-каналов. Им удалось придать кузову футуристические формы.

