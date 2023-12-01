Названа возможная стоимость Tesla Cybertruck в России

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Стоимость электрокара Tesla Cybertruck в России может начинаться от 20 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора дилерского центра Сергея Мелюха.

По его словам, сумма складывается из цены производителя, логистики, дефицита модели, таможенных платежей, включая НДС.

"Естественно, может быть корректировка на момент появления электромобиля у нас", – добавил специалист.

На сайте производителя отмечают, что самая дешевая комплектация электрокара с задним приводом обойдется в 61 тысячу долларов. Водитель сможет проехать на одном заряде до 400 километров, а до 100 километров в час получится разогнаться за 6,5 секунды.

Cyberbeast является самой дорогой модификацией, модель стоит 100 тысяч долларов. До 100 километров в час она разгоняется за 2,6 секунды, максимальная скорость 200 километров в час.

В пятницу, 1 декабря, Tesla открыла предзаказ на Cybertruck, пообещав доставить автомобили в 2024–2025 годах. Предзаказ доступен только для США, Канады и Мексики. При этом в последних двух странах принимаются только платные заявки.

Официально модели Tesla в Россию не поставлялись, но бренд внесен в список параллельного импорта, поэтому поставки Tesla в РФ возможны через поставщиков из дружественных стран.

Компания Tesla представила серийную версию пикапа Cybertruck на своем американском заводе в Остине ранее днем. Отмечалось, что модель Cyberbeast получила три электромотора суммарной мощностью 845 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что Tesla собрала первый серийный электрический пикап Cybertruck спустя четыре года после его презентации. Компания сопроводила публикацию снимком автомобиля в окружении сотрудников завода.

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