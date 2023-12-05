В России могут ввести маркировку косметики и бытовой химии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минэкономразвития РФ поддержало проект правительства, который предполагает проведение в России эксперимента по маркировке косметики и бытовой химии. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

В ведомстве уточнили, что проект, подготовленный Минпромторгом, был утвержден в первоначальной редакции.

При этом некоторые представители косметической отрасли указывают на сложности, связанные с маркировкой. Так, президент правления Ассоциации товаропроизводителей "Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии" Светлана Матело заявила, что нужно организовать процессы так, чтобы данный процесс не сказывался на сокращении производительности.

"Обеспечить дальнейший рост отечественных производителей – приоритетная задача, и эксперимент по маркировке должен этому способствовать", – добавила она.

Другие производители отрасли, участвующие в эксперименте, отметили, что эксперимент поможет проверить организационные и технические особенности нанесения маркировки на товары.

Ранее Минпромторг РФ сообщил, что эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии хотят запустить в России с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года.

До этого о планах по маркировке косметики и бытовой химии рассказал глава министерства Денис Мантуров. Он обратил внимание, что в стране уже успешно маркируют ряд товаров. По его словам, можно считать, что процедура "поставлена на поток".



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