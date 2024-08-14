РБК: "Росспиртпром" поднял цены на спирт после приватизации

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Крупнейший производитель спирта "Росспиртпром", недавно ставший частным, анонсировал очередное повышение цен, из-за чего общее подорожание спирта с начала лета 2024 года составит 25%, пишет РБК, ссылаясь на письмо компании.

Цена на сырье для производителей водки с 1 сентября вырастет на 9%, то есть с 780 до 850 рублей. По версии собеседников издания, с 1 января по 1 июня цена за 1 декалитр составляла 680 рублей. Стоимость спирта анонсировали и на других заводах, уточнили журналисты.

Необходимость таких мер в фирме объяснили повышением стоимости заемного капитала из-за повышения ключевой ставки Центробанком, а также из-за значительного роста себестоимости спирта из-за сырья и сопутствующих товаров и услуг.

Пока "Росспиртпром" был государственным, холдинг руководствовался в том числе "некой социальной ответственностью за наличие доступной водки для небогатого населения", а теперь будет заинтересован только в получении прибыли, считает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Он обратил внимание, что такую ситуацию можно трактовать как ценовой сговор. Однако повышение цен на спирт критично на доступности водки не скажется, подчеркнул эксперт. Стоимость бутылки водки может вырасти на 20 рублей, однако потребители смогут это пережить, уверен он.

Также эксперты предупредили россиян о подорожании черного пакетированного чая. Кандидат экономических наук Евгения Жукова в беседе с "Газетой.ру" отметила, что рынок чая в РФ сильно зависит от импорта, поэтому доля собственного сырья в производстве составляет всего 20%.



"Цена на чай из Индии может увеличиться более чем на 20% ввиду жаркого и засушливого сезона, что негативно сказалось на урожае чая", – объяснила она.

При этом стоимость элитных сортов зеленого чая, пуэра и улуна будет расти не более 5% до конца года, заключила Жукова.

В июне 2024 года средняя цена газированных напитков со вкусом колы выросла на 11% к уровню прошлого года, рассказывали ранее аналитики. По их информации, их стоимость возросла до 146 рублей за бутылку. При этом газировка подорожала на 21% по сравнению с первым месяцем лета 2022 года.

