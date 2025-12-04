Форма поиска по сайту

04 декабря, 12:22

Общество
Депздрав Москвы: показатели заболеваемости сезонными вирусами не превышают эпидпорога

Столичный Депздрав оценил ситуацию с заболеваемостью вирусами

Фото: 123RF.com/famveldman

Эпидемиологические пороги по сезонным вирусам в Москве не превышены. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава, комментируя публикации в СМИ о росте доли гриппа среди заболевших.

Департамент указал, что в этом году в столице заболеваемость гриппом наблюдалась на месяц раньше, чем в 2024-м. В частности, инфекция в 2025 году фиксировалась с середины октября, а в прошлом – со второй половины ноября.

Кроме того, показатели заболеваемости в этом году в разы ниже, чем в прошлом. На данный момент в структуре вирусов преобладает риновирус. Грипп A (H3N2) присутствует лишь в небольшом количестве, уточнил департамент.

"Заболевание таким гриппом, как правило, протекает в легкой форме, как обычная ОРВИ", – сказано в сообщении.

Столичный Депздрав продолжает контролировать уровень заболеваемости.

Роспотребнадзор пообещал обеспечить в новогодние праздники контроль за соблюдением санэпидтребований во всех регионах страны. Всего в этот период запланировано порядка 26 тысяч детских мероприятий с использованием примерно 9 тысяч объектов.

Всем хозяйствующим субъектам, которые организуют массовые мероприятия, уже направлены методические рекомендации по проведению дополнительных профилактических мероприятий и по соблюдению санитарных требований.

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

