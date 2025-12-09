Форма поиска по сайту

09 декабря, 10:54

Общество

Роспотребнадзор сообщил о продолжении роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти в России, однако показатели соответствуют сезону. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 19,3%, всего было выявлено более 23,4 тысячи случаев гриппа, что в 1,7 раза превышает итоги прошлых 7 дней. Наибольший рост специалисты зафиксировали в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада. Среди вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2).

При этом рост заболеваемости коронавирусом за неделю составил 13,7%. Эксперты зарегистрировали около 11 тысяч случаев заражения.

Ранее столичный Депздрав сообщил, что эпидемиологические пороги по сезонным вирусам в Москве не превышены. В этом году рост заболеваемости гриппом в столице начал фиксироваться на месяц раньше, чем в 2024-м. В частности, подъем инфекции в 2025 году начался с середины октября, а в прошлом – со второй половины ноября.

Роспотребнадзор, в свою очередь, пообещал обеспечить в новогодние праздники контроль за соблюдением санэпидтребований во всех регионах страны.

В Москве начался сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

