Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
24 апреля, 14:28

Происшествия

Массовое отравление школьников произошло на Урале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Еще одно массовое отравление школьников произошло на Урале. Симптомы кишечного заболевания выявили по меньшей мере у 20 учащихся начальной школы № 8 в Полевском, сообщили в пресс-службе Свердловской прокуратуры.

По данным ведомства, родители школьников стали сообщать о рвоте, недомогании и других признаках отравления с вечера 23 апреля. Точное количество заболевших будет установлено позже.

В настоящий момент в школьной столовой проводятся проверочные мероприятия, изучается документация по организации питания и закупке продуктов. Кроме того, проверку проводят сотрудники Роспотребнадзора региона.

До этого областная прокуратура сообщала о начале проверки после того, как к медикам с жалобами на рвоту и недомогание обратились не менее 20 учеников первого и второго классов гимназии № 116 в Екатеринбурге. Было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Позже в Роспотребнадзоре указали на то, что у 22 заболевших выявили сальмонеллез. Деятельность пищеблока была приостановлена на 30 суток. Согласно информации регионального Минздрава, состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Череповце госпитализировали 10 детей с кишечной недостаточностью. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал, что речь идет об участниках детского коллектива "Гармоника" из подмосковных Химок. В Череповец они приехали на конкурс "Русские наигрыши". У детей симптомы пищевого отравления, врачи диагностировали острую кишечную недостаточность.

происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика